O CredCaxias, programa de crédito assistido da Prefeitura de Caxias do Sul, já liberou R$ 16.5 milhões em financiamentos e realizou mais de 12 mil horas de capacitação. O balanço foi realizado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação. No total, foram entregues 738 cartas de crédito para micro e pequenos empresários até o final de dezembro.

Conforme o titular da pasta, Élvio Gianni, o CredCaxias foca nos micro e pequenos negócios, que são responsáveis por mais de 90% dos empreendimentos ativos no município. Além do financiamento, o programa disponibiliza gratuitamente 10 cursos online, com ferramentas para auxiliar os empreendedores a expandirem os seus negócios.

As capacitações tratam de temas como estratégia, inovação, finanças, marketing e vendas, captação de clientes, gestão de fluxos internos, planejamento para inovar, dentre outros temas relevantes.