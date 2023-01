projeto de revitalização da Rua Independência, elaborado pela Prefeitura de São Leopoldo A redução do fluxo de veículos e a consequente queda no volume de vendas, fuga de lojistas e a desvalorização dos imóveis são os principais motivos de preocupação de comerciantes e dirigentes lojistas quanto ao. Para externar esta apreensão, entidades representativas do comércio convocaram uma reunião com as secretarias Geral de Governo e de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico.

Realizada na sede da CDL São Leopoldo, o encontro contou também com a presença de comerciantes que têm estabelecimentos na rua. Apesar de terem aprovado a iniciativa de revitalização do espaço, como um dos pontos turísticos e comerciais mais importantes das região, os proprietários de lojas afirmaram que alterar o sistema atual de trânsito significará graves prejuízos para a cidade. "É consenso de todos que a Independência deve ser revitalizada. Mas é preciso também manter o fluxo de veículos e a trafegabilidade e pedimos para que o projeto seja revisto neste sentido", ressalta Felipe Feldmann, presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (ACIST-SL), lembrando que esta solicitação já havia sido feita há oito meses. "Nosso receio é que este ponto possa atrapalhar o projeto executivo e atrasar o processo licitatório", complementou Olinto Menegon, presidente da CDL. Cândido Forneck, vice-presidente do Sindilojas São Leopoldo, assinalou que é importante haver o equilíbrio entre o comércio e o turismo e que manter as atuais duas vias irá contribuir para que ele ocorra.

O secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor, que participou da reunião para apresentar o projeto, reiterou que a demanda será levada para o Grupo de Trabalho, uma vez que este é um projeto complexo e que exige várias frentes de atuação. O tema deve ser revisto pela prefeitura e uma nova proposta apresentada nas próximas semanas.