O prefeito de Gramado, Nestor Tissot assinou o contrato para início das obras de revitalização da praça do Altos da Viação Férrea, na Várzea Grande. O objetivo é transformar o local em uma praça modelo. O investimento é de R$ 1.2 milhão, oriundos de recursos próprios do município e a obra deverá ser concluída em oito meses.

No local, será realizada a troca de brinquedos, revitalização da academia, reforma do passeio público para caminhada e corrida, construção de uma nova quadra de vôlei de areia e criação de espaços de lazer com bancos, lixeiras, banheiros e iluminação de led, além de melhorias para a segurança da comunidade, entre outros. "A Administração Nestor e Luia determinou que a gente realizasse investimentos no lazer, na educação e na questão social. Por isso, a assinatura desse contrato representa uma grande felicidade e o cumprimento do nosso plano de governo", destaca o secretário de Esporte e Lazer, Lucas Roldo.