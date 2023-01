São Borja vai oferecer capacitação para agroindústrias locais

A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de São Borja oferecerá curso de capacitação de três dias voltado às 34 agroindústrias inscritas no Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Serão 21 horas de orientações, dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, a serem ministradas, nos turnos da manhã e da tarde, no auditório do Senac. A capacitação terá aulas ministradas pela empresa Paradigma Veterinários Associados, de Porto Alegre, com reconhecida experiência no setor.

A ação visa reforçar treinamento ao exercício de boas práticas no manuseio, embalagem e comercialização de todos os produtos de origem animal. Desta forma, participarão da capacitação desde os proprietários das agroindústrias até os técnicos responsáveis e trabalhadores de apoio.

As orientações incluirão avaliação de Manual de orientação nas diversas etapas do processo de produção, procedimentos operacionais padronizados e aplicação do manual de boas práticas em relação ao Serviço de Inspeção Municipal. Entra na grade do curso também a legislação no setor.

O secretário de Agricultura do município, Eugênio Dutra, destaca que a iniciativa terá fundamental importância. Um dos principais ganhos, conforme explica, é que todos os participantes ficarão mais seguros na rotina do dia a dia na produção de itens como queijo, mel, ovos, linguiças, charques, e todos os embutidos de modo geral. Das 34 agroindústrias inscritas no SIM, nove são familiares.

Dutra ressalta que, além de garantir maior segurança no processo de produção, também será possível, na prática, entregar ao consumidor itens mais bem elaborados e seguros. Outro avanço destacado pelo secretário é que capacitações deste tipo representam mais um passo de avanço ao registro no Susaf - o serviço de inspeção estadual. "O registro no Susaf permitirá comercializar a produção local em todo o Rio Grande do Sul", ressalta o prefeito, Eduardo Bonotto.