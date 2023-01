Um dos locais mais frequentados de Tramandaí é a Beira-Mar. O local recebe diariamente milhares de moradores e visitantes que aproveitam para curtir com amigos e família as belezas naturais que a cidade oferece.

Além de ser um ponto de lazer durante o dia, a noite na orla da Beira-Mar também é um atrativo. O local está totalmente iluminado, com quiosques. A orla conta com 32 quiosques na faixa de areia, sendo quatro estruturas em contêiner no calçadão, além de quadras poliesportivas, pergolados de madeira, academia ao ar livre, pista de skate (street), pista de patinação e playgrounds com base em madeira, com balanços e escorregadores.

O letreiro foi completamente revitalizado e há playgrounds novos para as crianças aproveitarem para muitas fotos e brincadeiras. O trecho recuperado da orla recebeu a nova iluminação em LED, sendo colocadas 164 novas lâmpadas e 38 novos suportes com três hastes cada.