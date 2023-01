Empresas de Venâncio Aires recebem R$ 1,4 milhão em incentivos

A Prefeitura de Venâncio Aires assinou cinco contratos de incentivos empresariais na manhã desta segunda-feira (9). As parcerias, que somam R$ 1.418.000,00, foram firmadas na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito com os empreendimentos que receberão os valores.

Os contratos têm o objetivo de conceder auxílio para melhorias na infraestrutura das sedes das empresas através de contrapartidas. Dessa forma, três empreendimentos receberam a quantia de R$ 15 mil. Outros dois negócios obtiveram a concessão de material para terraplanagem e um deles recebeu terreno para instalação da planta industrial.

Conforme o prefeito Jarbas da Rosa, além do fomento para abertura de novas empresas, a Prefeitura também estimula os empreendimentos locais já existentes. "Todas as empresas que têm projetos de melhorias, de crescimento, nós estamos à disposição. Não é o tamanho do negócio que importa, o que importa, de verdade, é o tamanho da vontade dos empresários em crescer em nosso município."

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Nelsoir Battisti, agradeceu a parceria e ofereceu a estrutura da pasta aos administradores para a realização de entrevistas de emprego, palestras e a participação no programa Qualifica Venâncio, que terá continuidade ao longo de 2023.