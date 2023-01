Samu vai usar motocicletas para atendimento em Bento Gonçalves

Na tarde desta segunda-feira (9) foi realizada a entrega de duas motocicletas que serão utilizadas para intervenção do Samu, sob regulação médica, em Bento Gonçalves. A unidade será composta por técnico de enfermagem ou enfermeiro com habilitação para condução de motocicleta

Os profissionais que irão compor o serviço de motolância no SAMU realizaram, no último ano, um treinamento através do curso de pilotagem defensiva. A coordenadora do Samu, Melissa Bonatto, salientou que de 2020 para 2022, o Samu teve um aumento de 40% nos atendimentos, representando cinco atendimentos a mais por dia.

"Os veículos sob duas rodas são uma importante alternativa para atender os casos de maior urgência e são essenciais para garantir que, em meio aos desafios diários como o trânsito, o paciente tenha o pré-atendimento, agilizando o processo de estabilização em casos graves. É importante ressaltar que a motolância de Bento Gonçalves já iniciará como suporte intermediário de vida, pois nas duas motos que deslocarão para atendimento, sempre terá a presença de enfermeiro na equipe".

A importância do serviço também foi ressaltada pelo coordenador Tiago Coser. "Temos muitos avanços no Samu nos últimos anos e sabemos o quanto é importante para a vida das pessoas essa agilidade. As motolâncias ajudam muito nisso, nesse atendimento que precisa ser mais rápido até chegar o suporte. Agradecemos a todos e também a nossa equipe que procura sempre dar o seu melhor. Uma salva de palmas".

A secretária de Saúde Tatiane Misturini Fiorio destacou sobre a entrega dos veículos. "Nestes momentos críticos, quanto mais rápido chegarmos no local, mais vidas conseguimos salvar. É de extrema importância o deslocamento e desta forma diminuímos o tempo resposta e conseguimos salvar mais vidas e atender da melhor forma a nossa população", disse.