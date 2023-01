Ampliação deve gerar mais 200 vagas em escola de Santa Maria

A rotina dos estudantes e professores da Escola Municipal de Ensino Infantil Casa da Criança, que fica no bairro Noal, em Santa Maria. vai mudar. Foi assinada a ordem de serviço para o início da reforma do local. Após anos sofrendo com a ação do tempo, a escola agora terá uma cara nova dentro de seis meses.

A obra vai custar R$ 1.6 milhão vindos de recursos próprios do município. Atualmente, a Casa da Criança atende 333 alunos do Berçário II ao Pré B, em 16 turmas. São 148 crianças no turno da manhã, em sete salas e 158 crianças no turno da tarde, em sete salas, e também, 43 crianças em turno integral, em duas salas. Além da equipe diretiva, a escola tem 21 professores, 5 servidores e 21 estagiários.

Segundo o chefe de Gabinete da Secretaria de Educação, Yuri Medeiros de Lima, serão construídas quatro novas salas na escola, o que pode aumentar o número de alunos. "Hoje, são aproximadamente 360 crianças atendidas. Após a ampliação, esse número pode chegar a 530, a depender da distribuição entre turno integral ou parcial. Parte das crianças será atendida em salas cedidas pelo governo do Estado, parte na própria escola, pois a obra ocorrerá em etapas, sem inviabilizar totalmente o uso dos espaços da escola

Será reformada tanto a área onde já funciona a escola quanto a área onde anteriormente abrigava as atividades da Unidade de Saúde Centro Social Urbano. A obra constitui-se pela reforma e adequação dos sanitários, instalação de divisórias, pintura externa e interna, substituição de pisos, construção de piso inclinado para o acesso à edificação e substituição do telhado.

A reforma também prevê a demolição de paredes de alvenaria e de PVC e a construção de paredes de alvenaria e gesso para abrigar novos sanitários e salas de aula. Nos ambientes que sofrerem alterações, será feita a instalação de portas, pontos elétricos e hidráulicos e colocação de piso, conforme plantas indicativas do projeto.