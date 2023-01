Taxas de alvará passam a ser isentas em Lajeado

Sancionada no ano passada, a lei que prevê a extinção da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Taxa de Vistoria, conhecidas popularmente como Taxas de Alvará, entrou em vigor no início de 2023 em Lajeado. As taxas estavam previstas no Código Tributário Municipal desde 1973 e eram cobradas anualmente de cerca de 8 mil empresas e autônomos que atuavam na cidade.