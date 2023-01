Projeto trabalha com indígenas Kaigangs de quatro cidades do RS

Um projeto de extensão desenvolvido pela Universidade do Vale do Taquari (Univates) tem o objetivo de atuar com os indígenas que se encontram em territórios localizados principalmente em Lajeado, Estrela, Tabaí e Cruzeiro do Sul. O objetivo é conhecer a história, os traços culturais e as condições atuais de sustentabilidade, meio ambiente, educação e saúde.

As atividades são desenvolvidas nas comunidades envolvendo bolsistas, estudantes e professores, observando as demandas colocadas pelos Kaingang, buscando revitalizar traços culturais e possibilitar melhorias em sua qualidade de vida. O projeto iniciou em 2009 e segue ininterruptamente desde então. São 23 pessoas, de forma mais direta, envolvidas com as ações do projeto. No decorrer do ano de 2022, o projeto atuou com uma média de 100 pessoas

As ações extensionistas têm como foco a comunidade Kaingang da área indígena Foxá, em Lajeado, Jamã Tÿ Tãnh, em Estrela, Pó Mág, em Tabaí, e Tãnh Mág, em Cruzeiro do Sul, mediante a aceitação por este grupo étnico tendo em vista as suas especificidades como sociedades distintas que são. Atividades estão compostas por rodas de conversas com os Kaingang, as quais versam a respeito de temáticas sobre a história, o artesanato, o patrimônio natural e cultural, questões sobre saúde, educação e modo de vida, nas quais se procura recorrer às observações diretas, registros em diários de campo, registros fotográficos, filmagens e vídeos, bem como mediações, problematizações e reflexões levantadas pelos integrantes da equipe extensionista.