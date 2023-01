Procon de Caxias do Sul notifica lojas por conta da Black Friday

O Procon de Caxias do Sul apurou irregularidades em cinco grandes redes varejistas sediadas na cidade durante a Operação Black Fraude, realizada em 25 de novembro, com o objetivo de coibir práticas abusivas e propaganda enganosas, situações muito comuns na data. De acordo com o coordenador do Procon, Jair Zauza, as lojas autuadas estão passíveis de aplicação de multa com valores definidos pelo porte da empresa e pela gravidade da irregularidade encontrada. As empresas, cujos nomes não foram informados pelo órgão de defesa do consumidor, têm o prazo de 10 dias para se defender.

Para garantir que os consumidores não seriam lesados, foram realizados acompanhamentos de preços nos meses de setembro, outubro e novembro por meio do recolhimento de encartes ou outros meios físicos de divulgação, além da captura de imagens das promoções. "Esta etapa serviu para embasar a comparação com os descontos ofertados na campanha a fim de verificar possíveis infrações às normas dos consumidores", explicou o coordenador.

De acordo com Zauza, ficaram constatados indícios da prática conhecida como maquiagem de preços ou propaganda enganosa, descrita no Código de Defesa do Consumidor. Segundo apurado, produtos ofertados durante a Black Friday repetiam os preços praticados pela loja em setembro e outubro e outros tiveram aumento na comparação ao praticado no mês anterior à campanha promocional.

Zauza salienta que a Black Friday intui que o preço, naquele momento, será inferior ao normalmente cobrado e que por se tratar de uma data única o produto não será encontrado por aquele valor até a próxima data comemorativa do mercado. Para ele, isto gera uma pressão muito grande para o consumidor confiar naqueles valores e não desperdiçar a oportunidade.

O coordenador acrescentou que algumas lojas aumentaram o valor antes da data e depois simularam que o produto estava na promoção. "Trata-se de publicidade enganosa e vantagem excessiva. É evidente que tais ofertas atraem e seduzem os consumidores que, estimulados pelas falsas promessas de desconto, acabam adquirindo. Esta conduta, inclusive, prejudica lojas menores do comércio local, que agem dentro da legalidade", observou.