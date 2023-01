Três praias do Estado recebem projeto Estação Verao do Sesc

A praia de Tramandaí recebeu, no fim de semana, a abertura oficial do Estação Verão. O projeto realizado pelo Sesc-RS tem quase 20 anos de tradição no litoral gaúcho e promove, gratuitamente, ações esportivas, de cultura e lazer aos veranistas e moradores das praias. As atividades haviam sido limitadas por conta da pandemia e estão de volta nas casas de praia do Sesc em Tramandaí, Torres e no Laranjal.

O Estação Verão 2023 terá programação até o dia 26 de fevereiro, com atividades sistêmicas como empréstimo de artigos esportivos, aulas de dança, quick massagem e banho inclusivo para pessoas com mobilidade reduzida. A expectativa é de que sejam atendidas mais de 50 mil pessoas nas três praias ao longo dos dois meses de temporada.

Também há uma programação especial, que varia de praia para praia, com atividades como Dia da Inclusão, que ocorrerá no dia 14 de janeiro, oficinas de surf e stand up paddle, feira geek, cãominhada, luau, festival de esculturas de areia, show dos Fagundes, dentre outras. Elas podem ser conferidas no site (www.sesc-rs.com.br/estacaoverao). Novidades ainda serão adicionadas ao longo das próximas semanas na página do evento.