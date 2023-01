Museu de Lajeado monta sala de aula da década de 1920

O Museu Histórico Bruno Born, que fica junto a Casa de Cultura de Lajeado, recebeu objetos que retratam uma sala de aula do início do século passado, mais precisamente da década de 1920. O novo espaço já pode ser visitado pela comunidade. A visitação é gratuita.

Classes simples e duplas que eram conhecidas como carteiras, quadro, minilousa, mesa do professor, estojo de material escolar de madeira, livros e demais objetos antigos já podem ser conferidos no museu. "Todo este material estava armazenado no Parque Histórico, mas agora fazem parte do acervo do museu com o objetivo de aproximar a comunidade de sua história e cultura escolar. Em nossos registros, não encontramos informações sobre a origem dos objetos, mas este espaço apresenta a reconstrução de uma sala de aula de época não especificada, inspirada em modelos das décadas 1920 e 1950. Com essa reconstituição desejamos que a comunidade lajeadense mergulhe na sua própria história", explica a coordenadora da Casa de Cultura, Ana Paula Vieira Labres.

O Museu Histórico Municipal estará aberto no período das férias escolares. A visitação pode ser feita de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h45, e na sexta-feira das 8h às 14h sem fechar ao meio-dia. A comunidade pode agendar a visitação guiada, com duração de 45 minutos, para grupos acima de cinco pessoas