A Defesa Civil de Santa Maria segue com a entrega de água para atender as localidades do interior, em decorrência da estiagem que atinge a cidade e obrigou a prefeitura a decretar situação de emergência. Para melhor atender à necessidade das famílias, foi feita a entrega de sete caixas d'água e de reservatórios para famílias dos distritos de Boca do Monte, Pains e Passo do Verde. No total, cerca de 30 pessoas foram beneficiadas.