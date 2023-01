Mercado Central de Pelotas tem 17 bancas disponíveis para ocupação

A Prefeitura de Pelotas abriu licitação para a ocupação de 17 bancas do Mercado Central. Os interessados podem apresentar suas propostas até o dia 31 de janeiro para ocupar um dos locais que estão à disposição em um dos pontos mais tradicionais de comércio na cidade do Sul do Estado.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Gilmar Bazanella, avalia a oferta das lojas como um meio de impulsar o turismo e a economia local. "Essa licitação é de interesse de muitos empresários, que nos procuram na secretaria. A gente espera que o processo atenda a demanda e preencha todas as vagas disponíveis. É uma iniciativa que amplia o desenvolvimento, gerando novos empregos e mais renda a partir de um patrimônio histórico de Pelotas", afirmou.

A licitação oferta 17 bancas para atividade comercial em diversos segmentos, como restaurantes, floriculturas, barbearias, cafeterias, entre outras atividades. As lojas atualmente disponíveis ficam localizadas em diferentes pontos do prédio e estão instaladas tanto nos corredores principais, quanto nas alamedas ao redor dos pátios internos.

Referência no patrimônio histórico do Centro Histórico e um ponto de encontro tradicional no coração de Pelotas, o Mercado Central da cidade é destaque na atividade comercial desde meados de 1851, quando foi inaugurado e passou a ser o local de compras dos moradores e visitantes da cidade. Além de um ponto popular para a comercialização de pescado, com as peixarias do corredor da rua Andrades Neves, o prédio abriga atualmente 58 estabelecimentos, entre os quais estão barbearias, cafeterias, lojas de artesanato, e claro, confeitarias, principal carro-chefe do município.