Decreto regulamenta uso do camping de Taquari

Os veranistas que desejam utilizar camping Nestor Azambuja Guimarães, em Taquari, podem contar com o serviço de energia elétrica. Foi publicado o decreto municipal de regulamentação do uso do espaço na semana passada.

É necessário fazer o pagamento na Secretaria da Fazenda. No mesmo local, o contribuinte assinará um termo de compromisso. O documento dá conhecimento do funcionamento e utilização do camping. O valor da diária não teve alteração, segue o mesmo da temporada passada, de de R$ 10,00, por barraca, e de R$ 15,00, por motor home ou trailer, independentemente da quantidade de pessoas, até em desuso.

Cada diária vence ao meio-dia e é necessário pagar, pelo menos, duas. O pagamento libera o acesso à energia elétrica.

A área de camping municipal é dividida em quatro módulos - acampamento, realização do rodeio, esportes e área gratuita de lazer. A cobrança ocorre para uso da área de acampamento. Há espaço para lazer gratuito, que disponibiliza playground para as crianças. Está em processo de licitação a compra de banheiros químicos, com chuveiros para serem disponibilizados aos visitantes.

O camping recebeu o trabalho da equipe de limpeza urbana, que deixou o espaço pronto para os veranistas. Recentemente, também foi realizada a manutenção das churrasqueiras e mesas colocadas no ano passado para melhor aproveitamento dos visitantes.