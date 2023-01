Pelotas registra forte alta em casos suspeitos e confirmados de dengue em 2022 e agentes intensificam ações

Equipes da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas monitoram sete casos suspeitos da doença identificados ainda em dezembro. No início de 2023, agentes do programa de combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor do vírus, intensificam inspeções no Simões Lopes, onde um novo foco do mosquito foi descoberto.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Aline Machado da Silva, as medidas de controle vetorial têm uma programação diária em toda a cidade, com ações estratégicas destinadas a áreas onde foram registrados focos do mosquito. "As medidas de combate ao Aedes são rotineiras e nestes locais onde são identificados focos do mosquito o trabalho de orientação à população e monitoramento é intensificado, todos os dias, inclusive com ações em alguns sábados", frisou.

O número de casos suspeitos e confirmados têm tido um avanço nos últimos anos em Pelotas. Em 2020 foram registrados seis casos suspeitos, sem confirmação. Em 2021, foram 13 suspeitos e quatro confirmados. Já em 2022, o número aumentou de forma considerável - 92 casos suspeitos e 14 confirmações.

Ainda conforme Aline, o aumento dos casos de dengue em Pelotas está diretamente atrelado ao aumento de casos notificados de dengue em todo Estado. "Esse aumento certamente impactaria em nossa região, pois as pessoas circulam e se infectam. Lembramos também que estamos entrando na época do ano em que inicia a sazonalidade da doença", observou.

O levantamento da SMS apontou que o ano passado encerrou totalizando 330 focos do mosquito, identificados e trabalhados para evitar a proliferação do mosquito. Profissionais trabalham junto à população na questão de conscientização sobre os riscos.