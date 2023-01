Dnit projeta obras de R$ 58 milhões em cinco estradas federais do RS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deu início a uma série de serviços para a recuperação em pontos críticos das rodovias federais da região central do Rio Grande do Sul e vai acelerar o ritmo nos trabalhos das obras da Travessia Urbana de Santa Maria. Nestas frentes de trabalho está previsto um investimento de mais de R$ 58 milhões.

O cronograma de execução para a eliminação de pontos críticos prevê intervenções em diferentes segmentos das rodovias BR-153, BR-158, BR-287, BR-290 e BR-392, que abrangem as cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Itaara, Julio de Castilhos, São Vicente do Sul, Jaguari, Santiago, São Borja, São Gabriel e São Sepé. Nestes trechos, ao todo serão investidos R$ 43 milhões em serviços de manutenção e sinalização para a recuperação das condições de trafegabilidade de 104 quilômetros das estradas federais sob administração do Dnit.

A primeira intervenção começou em Santa Maria. Serão realizados serviços de recuperação do pavimento asfáltico da interseção entre a BR-158 e a BR-392. Para realização dos trabalhos, ocorrerá alteração no trânsito com bloqueios parciais e estreitamento de pista, conforme andamento e necessidade do serviço. Nos demais municípios os serviços de eliminação de pontos críticos das rodovias devem começar a partir da próxima semana.

No segmento que está em execução, o projeto de duplicação das BR-158 e BR-287, conhecido como Travessia Urbana de Santa Maria, estão previstos para o primeiro semestre a conclusão do segundo viaduto do bairro Uglione e o início de novas frentes no seu entorno. Até o fim de janeiro ocorrerá o içamento das vigas que já estão no local.

A autarquia também projeta concluir mais um quilômetro de duplicação entre os viadutos do bairro Santa Marta e de acesso à avenida Walter Jobim, incluindo a passagem inferior da Vasco da Cunha. Nestas obras, o Dnittem previsão de investimento para o início deste ano de R$ 15,5 milhões.