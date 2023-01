A temporada de verão de 2023 na praia do Laranjal, em Pelotas, será oficialmente aberta neste sábado (7), afirmou o gerente do Sesc Pelotas, Luis Fernando Parada. O evento vai ocorrer no local onde ficará a Estação Verão do Sesc.

Na primeira semana oficial do evento, a população poderá participar, no sábado e domingo (8), do aulão de ritmos, às 9h30 e às 17h, que contará com sorteio de camisetas. Também no domingo, o público infantil poderá ver o Incrível Hulk, na Casa de Praia, das 15h às 16h30. É solicitado que, se possível, os participantes levem 1kg de alimento. O Estação Verão vai promover aulas de ritmo, rústicas e torneios de bocha, beach tênis, vôlei de praia, beach soccer, além do Projeto Praiano com o campeonato de futebol, e atrações culturais, como shows de artistas locais durante happy hour.