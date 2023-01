Prefeitura de Gravataí liga sinal de alerta em razão do nível do rio Gravataí

Preocupado com o risco iminente de desabastecimento de água em Gravataí - que afetaria em torno de 150 mil pessoas - o prefeito Luiz Zaffalon comunicou, nesta quinta-feira (5), o diretor de operações e a superintendente de relações institucionais da Corsan, Milton Cordeiro e Samanta Takimi, respectivamente, para a necessidade de ações urgentes. Segundo monitoramento junto à Estação de Tratamento de Água (ETA), o nível do Rio Gravataí é de 0,30 centímetros. Segundo boletim de estiagem da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, informado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, com o nível abaixo de 50 centímetros, a condição é considerada crítica.

"Se persistir a seca, teremos de utilizar alternativas de compra de água como plano de contingência, que é a aquisição de água de alguns açudes particulares, que não devem se manter por muito tempo", reforça Ramos Volnei Modinger, gerente da Corsan na cidade. "Diariamente, estamos monitorando a situação do rio, e agora chegamos a esse nível de 0,30 centímetros. Não podemos esperar o caos para que as providências sejam tomadas", reitera o prefeito Zaffalon.

Segundo o prefeito, existem alternativas a serem providenciadas imediatamente, como a abertura da barragem do Incra, do lado de Viamão. A obra levaria, conforme previsão, cinco dias para execução de vazão controlada.

Outra saída seria a compra de água de um açude no bairro Cavalhada (com a concordância já dada pelo proprietário) e adução até a captação na ETA de Gravataí. "Esta água nos atenderia por um período de 15 dias, conforme avaliação feita no manancial, e a obra da adutora leva 10 dias", afirmou o prefeito.

As sugestões feitas pelo prefeito contemplam ainda mais duas ações, mas com a necessidade de elaboração de projeto e licenciamento: construção das 12 microbarragens ao longo do rio, para perenizar os banhados e lagoas; construção de adutora de água bruta, estendendo a que já chega à adução de Alvorada e Viamão, na altura do antigo pedágio da freeway, que traz água bruta do Arroio das Garças, em Canoas.

Nesta sexta-feira (6), o prefeito estará reunido com a direção da Corsan para ouvir quais são as ações que estão sendo encaminhadas para evitar o pior, que é o desabastecimento. "Enquanto isso, pedimos à população que tenha consciência e utilize a água de forma racional, pensando no todo, naquelas que logo ali estarão sem fornecimento", recomendou o chefe do Executivo.