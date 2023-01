Hospital de Gravataí e município articulam com a Santa Casa a criação de um posto de coleta de sangue

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon está em tratativas com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para a instalação de um posto de coleta de sangue no Hospital Dom João Becker (HDJB). A exemplo de outros serviços já em andamento, como a Nova Emergência SUS, a expectativa é de que a criação do serviço ocorra ainda neste ano.

"Hoje, para doar sangue, as pessoas precisam ir a Porto Alegre. Esta é uma decisão que certamente trará facilidades aos doadores e aumentará a oferta de sangue, produto vital na salvação de vidas e recuperação dos pacientes necessitados", destaca o prefeito.

Para atingir o equilíbrio e poder atender à demanda local, o Dom João Becker necessita de, pelo menos, 250 bolsas de sangue por mês. No entanto, devido à falta do posto no município, esse número não é alcançado.

Atualmente, o hospital disponibiliza, em parceria com a empresa Sogil, transporte gratuito para as pessoas que desejam realizar esse gesto de solidariedade. Sempre na última quarta-feira do mês, um ônibus sai do hospital, às 7h50min, em direção à Santa Casa de Porto Alegre, onde é feita a coleta.

Para a implementação do posto de coleta, algumas adequações são necessárias, como a criação de salas de triagem, coleta e lanche, além da aquisição de poltronas. Também é imprescindível a compra de homogeneizadores, seladora e centrífuga, entre outros equipamentos específicos para a atividade. "Estamos em um município em franco crescimento populacional, portanto, com cada vez mais pessoas precisando de sangue. Esse serviço representa mais um importante movimento pela saúde dos gravataienses", comenta o superintendente do hospital, Antonio Weston.