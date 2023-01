A prefeitura de São Gabriel retomou o processo de licitação para qualificar a frota de ônibus municipal. Entre as exigências do edital estão a colocação de ar condicionado em até cinco anos e o limite de oito anos para a idade média da frota. A abertura dos envelopes para conhecer a empresa vencedora será no dia 31 de janeiro.

O processo licitatório precisou ser interrompido para uma avaliação do Tribunal de Contas, que já finalizou a análise do edital e apresentou suas conclusões, aprovando o documento. Poderão participar do processo empresas que comprovarem qualificação técnica para prestar o serviço e regularidade fiscal.

A concorrência será estabelecida pelo critério da menor tarifa, levando em conta outros fatores como idade da frota, capacidade financeira e outras especificações. "Diariamente os gabrielenses se deslocam pela cidade a lazer ou a trabalho e merecem um serviço mais qualificado, bem estruturado e que atenda todas as localidades da nossa cidade", destaca o prefeito Lucas Menezes.