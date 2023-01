A Prefeitura de Tramandaí efetuou, nesta semana, a recolocação do pórtico de acesso ao município. Após a instalação no local, o ponto turístico que marca o acesso de moradores e visitantes a cidade conta com uma novidade, que é a iluminação de LED em toda estrutura.

Por meio de uma empresa especializada, o pórtico em formato de peixe foi retirado do local devido a danos identificados em sua estrutura, o que gerava riscos à população e visitantes. Após análise, a base metálica foi encaminhada para revitalização e agora, está novamente em seu local, na ERS-030.

"Retiramos parte do pórtico do seu local de origem devido aos riscos que apresentava. Estamos muito felizes com o resultado e agradecemos a compreensão de todos para a execução deste serviço", destacou o prefeito Luiz Carlos Gauto. Devido aos transtornos causados no trânsito por conta dos guindastes que precisaram ser deslocados até o local, a via foi parcialmente interrompida, contando com o auxílio do Comando Rodoviário da Brigada Militar para o controle do tráfego.