Cachoeirinha e Canoas devem ingressar em projeto de resíduos sólidos

Os prefeitos de Cachoeirinha, Cristian Wasem, e de Canoas, Nedy de Vargas Marques, sinalizaram que os municípios deverão aderir à parceria entre o Consórcio Pró-Sinos e a Caixa Econômica Federal para a estruturação do projeto para concessão do gerenciamento de resíduos sólidos. Com isso, o número de municípios inseridos na parceria firmada em agosto do ano passado deve saltar de 14 para 16, passando a impactar quase o dobro da população — de cerca de 580 mil para aproximadamente 1 milhão de pessoas que residem nestas localidades.

"A adesão desses municípios fortalece ainda mais o trabalho que já vem sendo estruturado e que deve ser concluído em, no máximo, dois anos. Esse processo trará importantes avanços na área de resíduos sólidos para os municípios da Bacia do Rio dos Sinos, pois fará com que eles atendam exigências do novo marco legal do saneamento, com redução de custos", avalia o presidente do consórcio, Volmir Rodrigues.

As reuniões do grupo de trabalho responsável pelo andamento do processo de estruturação da concessão do gerenciamento de resíduos sólidos iniciaram em dezembro. A iniciativa trará aos municípios benefícios como a modernização e o incremento na qualidade dos serviços, a destinação adequada dos resíduos, a possibilidade de geração de receitas acessórias para cooperativas de catadores, a redução dos custos por meio do uso de novas tecnologias e impactos ambientais positivos.

Além de Cachoeirinha e Canoas, que deverão ingressar na parceria, já estão participando do processo outros 14 municípios: Araricá, Campo Bom, Capela de Santana, Esteio, Glorinha, Igrejinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Parobé, Portão, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula e Sapucaia do Sul.