Frederico Westphalen decreta situação de emergência pela seca

Lideranças do setor primário de Frederico Westphalen, no norte do Estado, reuniram-se no gabinete do prefeito José Alberto Panosso para discutir alternativas para enfrentar a estiagem que assola o município. Na ocasião, foi debatida a situação da falta de chuvas, que tem causado prejuízos econômicos e sociais no interior. Com isso, a Defesa Civil foi favorável à declaração de situação de emergência no município.

Para assinar o decreto, foi considerado o levantamento feito pelas secretarias da Agricultura e Obras, Viação e Serviços Urbanos, em que apurou a seca de açudes ou a baixa no nível de água de bebedouros em várias propriedades rurais, acarretando escassez de água para consumo humano e animal. A estiagem também provocou acentuadas perdas nas produções agropecuárias e causou danos econômicos e sociais.

Após avaliar a situação presente, o prefeito Panosso assinou o documento que declara situação de emergência no município. Além do decreto, outras alternativas de curto prazo foram estabelecidas, como a elaboração de campanhas de conscientização ambiental nas escolas municipais e também a parceria junto a Emater, Conselho Agropecuário e Sindicato, para um trabalho de conscientização ambiental aos agricultores.

As secretarias da Agricultura e Obras, Viação e Serviços Urbanos estão levando diariamente água potável para as comunidades do interior em caminhões pipas. Nos próximos dias as máquinas da vão fazer a limpeza de bebedouros e açudes que armazenam água para os animais.

No que se refere especificamente às culturas específicas, os dados levantados na última avaliação realizada nesta semana mostram a estimativa de perdas para os principais produtos agropecuários do município, que são milho em grãos, milho em silagem, soja e bovinos de leite. Não foi divulgado, no entanto, o valor projetado das perdas em cada setor.