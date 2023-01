Em 2021, o município de Teutônia aderiu ao Programa Saúde na Escola, do Ministério da Saúde, que contemplou escolas do meio rural ou por terem uma proporção maior de alunos em vulnerabilidade social, estabelecidas como prioritárias. O sucesso das ações na educação fez com que as escolas consideradas não prioritárias desejassem participar para o ciclo 2023-2024.