Canoas contrata empresa para gerir iluminação pública e mira PPP

O prefeito em exercício de Canoas, Nedy Marques assinou a homologação do processo licitatório e a contratação da empresa que prestará os serviços de manutenção, eficientização, reforma, melhoria e ampliação do parque de iluminação pública de Canoas. O contrato terá duração de 12 meses com um custo mensal estimado de R$ 638 mil.

A empresa Vitorialuz Construções, vencedora da licitação, ficará encarregada pela gestão da iluminação pública de avenidas, ruas, parques e praças da cidade, através de mão de obra especializada e o fornecimento dos materiais necessários. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Lucas Garlet, o serviço é de grande importância para a cidade. "A iluminação pública é um componente essencial para a segurança, além de oferecer melhor conforto para circulação à noite na cidade. Estaremos realizando ações para identificar e mapear, em todas vias do município, os pontos de luz apagados para ser realizado o reparo o mais breve possível", afirmou.

Está em fase de estruturação uma parceria público-privada (PPP) de Iluminação Pública em Canoas. Em toda a extensão territorial da cidade são mais de 30 mil pontos. Com a parceria, é esperada a modernização da rede municipal de iluminação pública. Também será realizada a substituição de todas as lâmpadas da cidade por luminárias com tecnologia em LED.

A PPP será na modalidade de concessão administrativa. O município permanecerá responsável por toda a gestão e fiscalização dos serviços prestados pela empresa privada e os ativos após o término da concessão. O prefeito em exercício destaca que uma cidade mais iluminada contribui com a segurança pública. "Vamos solucionar esse grave transtorno que os canoenses vêm sofrendo com lâmpadas queimadas. É bom lembrar que só estamos passando por essa situação porque, antes de eu assumir como prefeito, houve um processo irregular de contratação de uma empresa, sem licitação, que poderia causar prejuízos ao município", completou o prefeito