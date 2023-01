Obras no Calçadão de Santa Maria são retomadas

A prefeitura de Santa Maria trabalha na continuidade da obra de revitalização do Calçadão Salvador Isaia. Funcionários da empresa Continental realizaram a montagem dos tapumes. Na tarde desta terça-feira (3), as máquinas começaram o serviço de retirada do piso no quadrante em direção à rua Floriano Peixoto, além dos bordos próximos aos estabelecimentos comerciais.

A paralisação dos serviços em dezembro foi possível porque a obra já está com mais de 50% concluída. Isso representa que está cerca de 8% avançada, ou seja, aproximadamente 30 dias de serviços adiantados. A Construtora Continental, que é de Porto Alegre e tem sede em Santa Maria, é a empresa responsável pela parte do reforço estrutural do pavimento, do piso de concreto, da execução de uma tubulação pluvial, construção de floreiras.

Ao final, será feita a colocação de bancos, de decks, das ilhas e do paisagismo. Os serviços iniciaram em junho de 2022 e, conforme a licitação, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em um ano, com mais dois anos de manutenção do espaço. O investimento do município é de R$ 3.6 milhões.

No trecho próximo à Caixa Econômica Federal, ou seja, no primeiro quadrante da obra, e no segundo e terceiro quadrante, os serviços já foram concluídos e o espaço já está liberado para circulação dos pedestres. No piso concretado, ainda será feita uma paginação, isto é, um acabamento que deixará o visual mais moderno e em conformidade com o projeto estrutural e paisagístico que terá em toda a extensão do novo calçadão da região central.