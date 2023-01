Prefeitura contrata empresa para apurar prejuízos da Visate em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico assinou ordem de início para a execução, por parte da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), de serviços de consultoria para apuração de desequilíbrio econômico-financeiro, decorrentes do período de pandemia, nos contratos de concessão do transporte coletivo urbano em Caxias do Sul. A contratada terá prazo de nove meses, contados a partir da segunda-feira (9), para apresentar os resultados da auditoria.

O objeto de contratação é o processo judicial movido pela Visate que cobra indenização no valor de R$ 26 milhões para cobrir suposto desequilíbrio econômico-financeiro apurado durante a vigência do contrato em 2020 e parte do ano de 2021. Estudos realizados pelas secretarias do Trânsito, Transportes e Mobilidade e de Gestão e Finanças apontam valor bem menor. "Como existe uma discrepância muito grande resolvemos pela contratação de uma organização com expertise no assunto, de credibilidade e isenta para apurar o valor real", afirmou o prefeito durante o ato de assinatura do documento.

O prefeito adiantou que, dependendo do resultado da auditoria, o município poderá fazer nova contratação para apurar prejuízo de R$ 100 milhões que a concessionária alega ter tido no período de 2017-2019. "De uma certa forma estamos abrindo a caixa-preta da concessionária", comparou.

Adiló registrou que a atual administração não deve nenhum valor indenizatório à concessionária referente ao novo contrato, assinado em maio de 2021. Com intermediação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, da Justiça do Rio Grande do Sul, foi firmado acordo, ainda em novembro de 2021, entre prefeitura e concessionária para o pagamento de R$ 4 milhões, a título de adiantamento de possível prejuízo contratual em função da pandemia.