Viamão busca parceiros para viabilizar concessão de espaços

A cidade de Viamão está com editais abertos para receber manifestações de interesse de empresas nas áreas do turismo e comércio e, em breve também a consulta pública na área de iluminação. A Prefeitura, através do Departamento de Parceria Público-Privada, busca a prospecção dos projetos nas mais diversas áreas.

É o caso do Lago Tarumã, criado de maneira artificial na década de 1950 e que virou um ponto turístico muito frequentado pela população. Desde o ano passado, o lago vem passando por uma intervenção de limpeza e cuidados ambientais, que incluiu o seu esvaziamento e a adoção de medidas capazes de mantê-lo limpo, solucionando um problema que se arrastava há décadas.

Além disso, obras de pavimentação no entorno, com instalação de praça, academia ao ar livre e paisagismo garantem um ambiente preparado para receber investimentos. "O Lago Tarumã está a 250 metros da ERS-118, numa posição privilegiada, pronto para que Viamão e a Região Metropolitana tenha o seu "Lago Negro", diz o diretor do Departamento, Túlio Barbosa, se referindo à atração da cidade de Gramado.

Outra oportunidade que está recebendo propostas é a chamada Parada 32. Um espaço de 3.500 metros quadrados de área construída, localizado bem na entrada da cidade, que já foi um terminal de ônibus integrante do projeto Avenida do Trabalhador e posteriormente sede do 18º Batalhão de Polícia Militar de Viamão, hoje instalado em outro endereço de forma definitiva. Além da posição estratégica às margens da ERS-040, o espaço é tido para que seja um grande centro comercial, de acordo com avaliação da prefeitura.

Também na área de infraestrutura, a cidade da Região Metropolitana trabalha na parceria público-privada (PPP) da Iluminação Pública, que será aberta nos próximos meses. "Queremos implantar o conceito de cidade inteligente, interligando o controle da iluminação pública e câmeras de videomonitoramento, além de oferecer internet gratuita por toda a cidade", define o prefeito Nilton Magalhães.