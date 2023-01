A secretaria de Cultura e Turismo de São Borja definiu as atividades que vão compor a programação carnavalesca do município. Está previsto para acontecer, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Cais do Porto, o 56º Concurso Regional de Músicas para o Carnaval. Já para o dia 29 de janeiro, será organizada a escolha da Corte do Carnaval e a Muamba, também no Cais do Porto.