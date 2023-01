O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, sancionou a lei que estabelece o Programa Primeiro Emprego, projeto de autoria do vereador Lindolfo Hardt. O projeto tem como principal objetivo estimular a contratação de jovens entre 15 e 29 anos, que estejam ingressando no mercado de trabalh

Bonotto comenta que o projeto vem para somar para a geração de oportunidade e renda para a comunidade. "A geração de emprego para nossa gente é uma grande preocupação da nossa administração municipal. Estamos sempre buscando olhar para frente e fazer com que cada são-borjense tenha cada vez mais oportunidades para seu desenvolvimento social e profissional. Parabenizamos o parlamentar pela atitude em propor um projeto que incentiva a inserção dos jovens no mercado de trabalho", afirma Bonotto.

De acordo com o vereador, o projeto foi criado com o intuito de facilitar aos jovens a conquista do primeiro emprego. "Sabemos o quanto o estímulo à independência é importante para as novas gerações", pontua. A ideia é que as primeiras medidas para aplicação do programa na cidade da Fronteira Oeste do estado sejam tomadas nos próximos meses.