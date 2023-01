Obras geram economia de R$ 7 milhões ao Samae de Caxias

Um dos principais desafios das unidades de saneamento é a redução da perda de água no caminho percorrido da estação de tratamento até as casas dos usuários. A partir disso, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul investiu em uma série de ações como a substituição e a implantação de redes, a troca de hidrômetros e uma equipe noturna que percorre a cidade em busca de vazamentos. Com isso, em 2022, foi possível economizar aproximadamente R$ 7,3 milhões com a redução das perdas.

Basicamente, as perdas de água nos sistemas de abastecimento correspondem à diferença entre o volume total de água produzido nas estações de tratamento e a soma dos volumes medidos nos hidrômetros instalados nos imóveis dos usuários. A média do volume de perda anual da autarquia vem em decrescente, sendo que em 2021 estava em 48,4% e 2020 em 49,9%. Em 2022, o percentual baixou para 46,64%, sendo que no último trimestre a média ficou em 43,92%.

Conforme o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti, o combate a perdas demanda um esforço permanente pois, com o passar do tempo, a infraestrutura envelhece, surgem novos vazamentos, os hidrômetros perdem precisão e as irregularidades aumentam. "Para reduzir as perdas é necessário aumentar a aplicação de recursos como fizemos, por exemplo, com a implantação da adutora São Virgílio-Altos de Galópolis, a substituição de 18 mil hidrômetros ao longo do ano, mas, principalmente, o geofonamento noturno que tem sido um grande aliado para os cofres públicos", explicou.

Em 2022, a superintendência comercial substituiu 18.436 hidrômetros que já estavam com mais de cinco anos de uso e apresentavam falhas na marcação do consumo. Meletti também cita a substituição da adutora da Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, inaugurada em novembro, em que foram implantados 3,5 mil metros de rede para atender mais de 10 bairros e loteamentos da região sudeste da cidade, beneficiando mais de 12 mil pessoas. "Uma rede muito antiga, ainda da década de 80, de fibrocimento, que quebrava com frequência", explica. O diretor-presidente ainda comenta sobre a rede implantada para abastecer São Virgílio-Altos de Galópolis. "As mais de 550 famílias eram abastecidas por meio de caminhão-pipa", explica.

Por fim, Meletti projeta que nos próximos anos, dando sequência às ações e acrescentando outras, será possível chegar a uma média ainda menor de perdas. "Ainda é um percentual elevado mas, comparado com outras cidades brasileiras e até mesmo com outros anos do Samae, estamos melhorando. A nossa meta é diminuir a cada mês, buscando produzir conforme a necessidade de consumo", afirma.