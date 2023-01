A Prefeitura de Canoas sinalizou a quitação de obrigações trabalhistas junto à categoria do magistério. Os valores relacionados às férias dos professores foram depositados ainda no fim do ano passado. A antecipação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 5,9%, foi quitada nesta terça-feira (3). O percentual de reajuste precisaria ser aplicado apenas com os rendimentos de janeiro.

No dia 29 de dezembro, os professores receberam o depósito financeiro relacionado ao pagamento das férias, enquanto o valor correspondente ao reajuste com base na inflação está lançado na folha do magistério. "O pagamento das férias dos professores representa aproximadamente R$ 4 milhões. Em compensação, já está lançada a reposição na folha do Magistério do mês de dezembro, e será creditada na próxima terça-feira, 03 de janeiro", afirma o secretário municipal da Fazenda, Luís Davi Siqueira.

Conforme anunciado anteriormente pela Prefeitura, os pagamentos salariais dos professores já contam com o reajuste projetado para 2023. "Esses valores salariais terão a reposição de 5,9% do IPCA mais aplicação do piso de 2022. Essas ações atingem os servidores efetivos e contratados, além da paridade determinada por lei", acrescenta.