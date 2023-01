Presidente do Pró-Sinos realiza visita em cidades da região

O novo presidente do Consórcio Pró-Sinos, para o biênio 2023/24, prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, deu início nesta terça-feira (3/1), acompanhado do diretor-geral, Luciano Machado, e do diretor-técnico, Hener de Souza Nunes Junior, a uma série de visitas às prefeituras dos municípios consorciados. A primeira reunião foi em Capela de Santana, com o prefeito Alfredo Machado.

"Apesar do bom relacionamento que já temos com os prefeitos dos municípios consorciados, entendemos como importante renovar os contatos nesse começo de gestão para reforçar a disposição do Consórcio Pró-Sinos em estar ao lado dos municípios nas ações referentes ao saneamento básico. Temos enormes desafios pela frente juntos", destacou o novo presidente, que já assumiu os trabalhos, mas ainda terá a data oficial da posse confirmada ao longo das próximas semanas.

Capela de Santana foi o primeiro município a assinar o contrato de rateio renovado a cada ano pelo Pró-Sinos com os municípios consorciados. Ainda durante a reunião, o presidente aproveitou para destacar as ações relacionadas ao Programa Permanente de Educação Ambiental que estão à disposição dos municípios com foco em projetos que envolvem as comunidades e buscam conscientizar e mobilizar a população para a conservação e manutenção da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.

Outro tema tratado na reunião em Capela de Santana foi em torno da parceria com a Caixa Econômica Federal sobre o projeto para estruturação da concessão do gerenciamento de resíduos sólidos, no qual o município é um dos 14 consorciados participantes. A iniciativa já está em andamento com um grupo técnico de trabalho que deu início às atividades no fim de dezembro e trará importantes ganhos, como a modernização e o incremento na qualidade dos serviços, a destinação adequada dos resíduos, a redução de custos e impactos ambientais positivos.