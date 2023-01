Morte de peixes em arroio será investigada em Venâncio Aires

A Secretaria de Meio Ambiente de Venâncio Aires averiguou a morte de dezenas de peixes no Arroio Sampaio, no interior do município. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira (3). A suspeita é de que esterco suíno, oriundo de criação comercial, tenha causado a mortandade dos animais.

De acordo com a fiscal ambiental, Clarissa Sthal Gomes, a localidade faz divisa com Santa Clara do Sul sendo possível que a infração tenha sido cometida no município vizinho. Dessa forma, o setor de fiscalização da prefeitura vizinha também foi acionado.

A contaminação de cursos d'água é um crime ambiental passível de responsabilização civil e penal, e por se tratar de curso hídrico que circunda dois municípios, a denúncia também foi encaminhada para a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Ainda conforme a fiscal, não é possível precisar a quantidade de peixes mortos. Isso porque a suspeita é de que o caso tenha acontecido há mais dias em razão do avançado estado de decomposição. "Não podemos constatar quantos morreram pela contaminação, mas é possível que chegue na casa da centena."

O secretário de Meio Ambiente, Nilson Lehmen, destacou a importância dos produtores rurais terem cuidado com o manuseio deste tipo de resíduo. "Precisamos redobrar a atenção para que não ocorra casos como o de hoje. Estamos atentos para orientar os cidadãos sobre a melhor conduta no descarte dos resíduos. A secretaria está sempre aberta para a orientação educativa."