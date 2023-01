Observatório apresenta dados de roubo a pedestres em Pelotas

Nos últimos cinco anos os casos de roubos a pedestres caíram 70% em Pelotas, mas registrou alta em 2022 se comparado ao ano anterior. O dado está no relatório divulgado no final de novembro pelo Observatório de Segurança Pública e Prevenção Social, órgão da Prefeitura responsável por monitorar os indicadores criminais da cidade. Estratégias do Pacto Pelotas pela Paz, como a realização de operações integradas e as análises e os relatórios realizados pelo Observatório, são apontadas como responsáveis pela queda dos crimes.

Os dados da criminalidade no município são analisados mensalmente. O relatório mais recente aponta que entre janeiro e outubro deste ano foram registrados 870 casos de roubos a pedestres nas ruas da cidade. Apesar de indicar um aumento de 7,5% com relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 809 ocorrências do tipo, o dado não é analisado como totalmente negativo, pois está muito abaixo do volume registrado em 2020, 2019, 2018 e 2017.

Na análise feita mês a mês, ao longo destes anos, agosto de 2017 foi o período mais violento com 346 crimes. Cinco anos depois, em agosto de 2022, o número caiu para 94.

A prefeita Paula Mascarenhas destaca que os indicadores apontam para o acerto no desenvolvimento municipal de "uma política pública consistente, voltada à segurança pública, a qual tem como pilares a inteligência, o compartilhamento de dados e a integração, entre forças policiais". Conforme Paula é possível dizer que o envolvimento do Poder Público colabora na eficiência dos resultados, pois facilita a integração com as instituições chamadas pela liderança municipal, que se sentem à vontade para planejar e executar conjuntamente as ações.

O coordenador do Observatório de Segurança Pública e Prevenção Social e pesquisador, Samuel Rivero, atribui o resultado, principalmente, às estratégias de realização de operações integradas das forças de segurança e o planejamento feito em reuniões semanais, nas quais também são analisados indicadores criminais e definidas ações pontuais. Rivero destaca, ainda, o uso da tecnologia como aliada e cita como exemplo o monitoramento georreferenciado das ocorrências, o que permite a produção dos mapas de calor e a análise dos dias, horários e regiões com maior incidência de crimes na cidade.

"Isso tem orientado a atuação das forças de segurança de maneira mais precisa, pois é possível saber onde as ocorrências estão acontecendo com maior frequência e a partir disso concentrar os esforços naquela região, naqueles dias e horários", afirmou.

O titular da 18ª Delegacia Regional da Polícia Civil, Márcio Steffens, corrobora a avaliação de Rivero e aponta a redução como uma consequência do somatório de esforços e do planejamento feito desde o início do Pacto Pelotas pela Paz, em 2017. "A partir deste trabalho, foi possível identificar a recorrência de autores que se repetiam e, a partir disso, foi feito um trabalho junto à Vara de Execuções Criminais e ao Sistema Penitenciário", disse.