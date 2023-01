Empresa vai assumir a construção de 219 casas populares em Pelotas

A Prefeitura de Pelotas encerrou a licitação para contratar a empresa que será encarregada da construção de 219 casas populares em loteamentos no bairro Getúlio Vargas, na vila Farroupilha e na Estrada do Engenho. Uma construtora apresentou proposta financeira e se habilitou para dar continuidade ao processo. Os recursos são provenientes do programa Avançar Habitação do governo do Estado com contrapartida do município.

O projeto prevê a construção de 165 casas no bairro Getúlio Vargas, 36 na Estrada do Engenho e 18 na Vila Farroupilha. Os imóveis serão construídos em blocos de concreto e terão 42,84 metros quadrados de área construída, dois quartos, um banheiro, uma sala e cozinha conjugadas. As primeiras unidades serão erguidas no loteamento da Estrada do Engenho.

Segundo o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Ubirajara Leal, essas 219 residências somam-se a outras 22 que estão em fase de construção na Estrada do Engenho e outras 20 na Vila Farroupilha. Todas obedecem ao mesmo padrão, sendo essas primeiras 42 construídas em alvenaria convencional.

"O contrato com a empresa vencedora da licitação foi encaminhado à Procuradoria Geral do Município, e a previsão é que seja assinado ainda neste mês, para que a ordem de serviço seja emitida", disse Leal. No bairro Getúlio Vargas, as moradias serão construídas em lotes onde as famílias beneficiadas já vivem. "A entrega das casas e regularização dos terrenos representa melhoria na qualidade de vida e aumento de autoestima na população dessas localidades", afirmou o secretário.