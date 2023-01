Empresa é contratada para realizar o projeto executivo da Casa da Feitoria

O processo de restauração do complexo da Casa da Feitoria e Museu do Imigrante, em São Leopoldo, avançou mais uma etapa, preparando o espaço para as comemorações dos 200 anos da imigração alemã em 2024. O governo do Estado assinou o contrato com a equipe classificada em primeiro lugar, no concurso público de arquitetura, promovido pelo projeto Iconicidades. O escritório contratado para desenvolver o projeto executivo completo é o Solss Arquitetura.