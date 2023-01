Festa do Figo ocorre em fevereiro em Nova Petrópolis

A produção rural e a cultura estarão em evidência em Nova Petrópolis nos dias 4 e 5 de fevereiro, sábado e domingo, com a 48ª edição da Festa do Figo. O tradicional evento será realizado na Sociedade Cultural e Esportiva Linha Araripe, com entrada e estacionamento gratuitos. Exposição de produtos rurais, máquinas e equipamentos agrícolas, apresentações culturais e farta gastronomia integram as atrações do evento, que voltará a ser realizado após dois anos.

As festividades serão oficialmente abertas no dia 4, às 10h30, com a presença de autoridades locais e estaduais. Logo após a abertura, os convidados e o público poderão visitar a Feira de Expositores, que terá o anúncio dos vencedores e a entrega das premiações na tarde do sábado, com início às 13h30.

A programação do primeiro dia traz ainda as apresentações do Edelweiss Tanzgruppe e do Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein, a partir das 14h30. O Musical Monte Azul sobe ao palco da 48ª Festa do Figo às 15h30, encerrando a programação do sábado.

O domingo começará com a Celebração Ecumênica às 10h. Após o almoço, às 15h terá início o Show de Bandas no salão principal da Sociedade Linha Araripe, com Wilceu Pause e Banda, Brilha Som e Alma Nova. Nos dois dias, a Festa do Figo contará com almoços típicos, servido nas mesas