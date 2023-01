Santo Ângelo faz força-tarefa para conclusão do Censo do IBGE

Por determinação do prefeito Jacques Barbosa, todos os setores da prefeitura de Santo Ângelo estão integrados na força-tarefa, que auxiliará o IBGE na conclusão do Censo Demográfico. Conforme dados do Instituto, cerca de 2% da população ainda não respondeu ao questionário.

"O Censo produz estatísticas para elaboração de políticas públicas, proporcionando aos gestores identificar onde estão os problemas, principalmente nas áreas de educação, saúde e serviços básicos. Não responder o questionário pode influenciar no recebimento de recursos estaduais e federais, além da manutenção de projetos sociais", avalia o prefeito em exercício Volnei Teixeira.

O primeiro ponto tratado na reunião que determinou essa força-tarefa foi a prévia populacional apresentada pelo IBGE na semana passada, em que a cidade das Missões aparece com uma população de 76.768 habitantes. O número ficou abaixo da estimativa apresentada pelo próprio IBGE, que era de 77.544 moradores.

Conforme informações dos recenseadores, um número expressivo de pessoas não foi encontrado ou se recusa a responder o questionário. É nesse aspecto que o auxílio das secretarias será importante. "Os agentes da Prefeitura conhecem todos os recantos da cidade, conhecem as pessoas por meio dos programas sociais e podem nos auxiliar a encontrar essas pessoas e ter os questionários respondidos", observa Isabel Thaís Moreira, coordenadora censitária.

A atuação dos agentes municipais será voltada para auxiliar na operação censitária, com foco no acompanhamento até a conclusão da coleta. "Nosso objetivo é prestar todo o apoio possível para o IBGE, por entender a importância do levantamento, pois os dados apontados são fundamentais para uma melhor gestão e execução de políticas públicas", comenta o secretário Jânio Bones, que coordena a ação integrada no município.