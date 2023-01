A cidade de São Francisco de Paula completa, no sábado (7), 120 anos de emancipação política. A data será celebrada com um evento realizado no CTG Rodeio Serrano, com atrações gratuitas.

Na ocasião, também será dado início das comemorações ao centenário de Honeyde Bertussi, ícone do tradicionalismo e da cultura popular gaúcha e brasileira, que traduziu em canções a beleza do seu rincão, levando para o Brasil e o mundo, o Rio Grande do Sul e sua tradição.

Honeyde Bertussi, ao lado de seu irmão Adelar, compôs e gravou grandes sucessos como a icônica "São Francisco É Terra Boa", que se tornou oficialmente o hino da cidade. Ainda no sábado haverá uma série de atrações em vários pontos da cidade.