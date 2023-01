A compra emergencial de mais 20 mil kits para testes rápidos contra a Covid-19 foi encaminhada pela Secretaria da Saúde de Rio Grande, com valor total de R$ 600 mil. A aquisição é feita por meio do Consórcio Público Extremo Sul, que reúne 20 municípios dessa região do estado.

Embora não haja falta desses testes rápidos na rede municipal de saúde, a compra foi realizada porque o governo estadual não vai mais repassá-los aos municípios. Conforme a titular da pasta municipal, Zelionara Branco, a aquisição tem como objetivo não deixar faltar esses testes no momento em que se observa um aumento de casos e mortes por Covid-19 no município.

Até o dia 23 deste mês, a Vigilância Epidemiológica do Rio Grande informa que foram registrados no sistema 848 casos positivos. Como muitas pessoas fazem autotestagens, esses resultados não são notificados e a soma pode ser maior do que esse número apresentado pela Vigilância. Já o número de óbitos neste mês chegou a nove no município.

Zelionara diz que essa nova aquisição de testes é uma forma do município estar prevenido para uma eventual procura mais acentuada, em função do período de festas de final de ano e férias. Por enquanto, todos os postos de Saúde fazem testes rápidos para Covid-19.