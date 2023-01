Temporal causa prejuízos em localidades de Venâncio Aires

A cidade de Venâncio Aires registrou ventos superiores a 100km/h no domingo (1), que acarretaram estragos em vários pontos da cidade, especialmente nos bairros Brígida, Coronel Brito, Battisti, Cruzeiro e São Francisco Xavier. As principais ocorrências foram quedas de árvores e destelhamentos, que ocasionaram, apenas no domingo, 83 solicitações de lonas para cobertura de residências, empresas e prédios públicos.

A queda de árvores também causou a interrupção de energia em algumas regiões, inclusive junto a Estação de Captação de Água da Corsan, que restabeleceu o serviço após as 21h. Equipes da Prefeitura trabalharam na limpeza e desobstrução das vias e no atendimento aos atingidos com a distribuição de lonas e cadastro dos estragos.

Na manhã desta segunda-feira (2), o relatório de encaminhamento dos estragos começou a ser elaborado para envio à Defesa Civil Estadual e elaboração de um novo decreto de emergência. De acordo com o prefeito Jarbas da Rosa, o decreto permitirá agilidade nas compras públicas para atendimento emergencial às famílias atingidas.

Na segunda-feira também iniciou a distribuição de telhas para recuperação dos estragos. Ainda não há um número confirmado de pessoas atingidas pelo temporal.