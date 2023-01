Kits de aprendizagem serão usados em escolas da rede municipal de Sapiranga

A Secretaria Municipal de Educação de Sapiranga deu início a um novo projeto de alfabetização para o ano letivo de 2023. Foi adquirido um material didático que contém livros, painéis para sala de aula e diversos jogos. Essas ferramentas lúdicas formarão um kit que será distribuído aos professores dos anos iniciais que atuam na alfabetização dos estudantes.

A estratégia é atingir todos os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental com uma aula diferenciada e mais atrativa aos pequenos. Durante os meses de agosto até dezembro deste ano, cerca de 80 professores da rede participaram da formação online, de 40 horas, que os apresentou o 'Método das Boquinhas'. O material auxiliará ainda mais na prática do que foi aprendido no curso, já que conta com ilustrações que facilitarão a aprendizagem do aluno que está em processo de alfabetização.

"Os alunos que apresentam defasagem na aprendizagem farão uso desse material, assim como aqueles que estão começando a ler e escrever", explicou a supervisora pedagógica, Nathalia Silva, que é neuropsicopedagoga clínica. Ela lembra que diversos aspectos foram levados em consideração para o sucesso desse trabalho, incluindo também aqueles que estão alfabetizados, mas que possuem dificuldades em interpretação de textos, por exemplo.

O projeto é uma força-tarefa entre que utilizará diversos componentes para que se chegue ao resultado esperado. "Em função da pandemia e do afastamento da criança na escola, houve uma defasagem nesse período tão importante da vida escolar e estamos trabalhando para compensar essas perdas", resumiu Nathalia.

Após a disponibilização dos kits, ocorrerão formações mensais para avaliações dos estudantes. Esse olhar focado no aluno possibilitará que seja avaliado cada caso isolado junto ao educador, já que cada estudante apresenta suas especificidades quanto ao seu conhecimento.