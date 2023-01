O começo de ano foi de trabalho para a equipe do Procon de São Leopoldo. Em operação para fiscalizar os postos de combustíveis na segunda-feira (2), os fiscais observaram a prática abusiva no preço do litro da gasolina.

Foram comparadas a fiscalização de 30 de dezembro e da segunda-feira. Em um dos estabelecimentos visitados, a margem de lucro, que estava em 12,31% na primeira data, aumentou consideravelmente, sem justificativa, para 27,46%. Outros postos serão notificados para, no prazo de 24h, apresentarem ao Procon justificativas, se ocorrerem, para o aumento da gasolina em seus estabelecimentos.

"Na fiscalização in loco, restou esclarecido pelo representante do estabelecimento que o último ingresso de gasolina se deu conforme a nota fisca apresentada. Neste sentido, o local foi autuado por aumento de preço no litro da gasolina, sem apresentação de justificativa", explica a diretora Neusa Azevedo.