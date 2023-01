Aumento populacional pode levar mais recursos para Imbé

A Prefeitura de Imbé está trabalhando com a possibilidade de incremento de quase R$ 4 milhões ao orçamento de 2023, da receita oriunda do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O aumento da receita deverá ocorrer por conta do crescimento da população.

Mesmo com o Censo 2022 ainda não finalizado, a última parcial da contagem populacional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE) é que Imbé tem 27.053 habitantes. Como a contagem ainda não foi fechada, os números finais devem ser maiores. "Com isso, nosso índice de repasses do FPM passará de 1,2% para 1,4%, o que acarretará no aumento dos recursos recebidos", disse o prefeito Ique Vedovato.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico, neste ano o total arrecadado com o FPM é R$ 25,8 milhões, considerando, inclusive, a parcela que foi creditada na conta da Prefeitura no fim de dezembro. Com o acréscimo previsto, este ano o município do Litoral Norte deverá receber, somente do Fundo, R$ 29,5 milhões, incluindo uma cota extra que também é creditada ao longo do ano.

"Finalmente estamos vencendo uma antiga batalha. O aporte de recursos proporcionado pelo aumento da faixa populacional nos permitirá realizar muito mais ações em todas as áreas. É um ótimo presente de final de ano para nossa comunidade", comemorou Ique.