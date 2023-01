A Prefeitura de Imbé, em parceria com Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e a Empresa Verallia Brasil, instalará contêineres em pontos estratégicos para recebimento de garrafas, copos e outras embalagens de vidro para reciclagem. Nestes locais, moradores e veranistas poderão descartar vidros que serão reaproveitados pela empresa para produção de novas embalagens

Conforme o secretário executivo do Gabinete do Prefeito, Lino Moura, responsável pela articulação da iniciativa, atualmente esta é uma carência no processo de destinação de resíduos sólidos no município, já que os catadores e recicladores locais não tem destino viável para este tipo de resíduo. "Este é um resíduo pesado que está sendo incorporado a resíduos orgânicos e inservíveis, elevando o custo do transporte de resíduos no município", diz Moura.

A colocação e manutenção dos contêineres não terá custo para os cofres do município. Foram definidos, inicialmente, cinco locais para colocação dos contêineres: no estacionamento da prefeitura; avenida Santa Rosa, esquina com Beira-Mar; terminal de transbordo de resíduos da Nova Nordeste, ao lado da EMEF Norberto Martinho Cardoso; Subprefeitura de Santa Teresinha e no final da Avenida Mariluz.