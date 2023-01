Pacto criado em Canoas mostra aumento no nível de alfabetização

A parceria entre a Secretaria de Educação, famílias e programas municipais para melhorar os índices de alfabetização em Canoas trouxe resultados positivos em 2022. Na última avaliação do ano, o programa Pacto pela Alfabetização mostrou que quase metade dos alunos das séries iniciais do município sabem ler e escrever. Em 2021, o índice do primeiro ano era de 31%, enquanto que em 2022, atingiu 47%, representando um aumento de 16% em comparação com o ano passado.

Já as turmas do 2º ano, em 2021 estava em 45.4%, e em 2022 atingiu 64%. O número representa um aumento de 18,6% durante o período de um ano. Em Canoas, 44 escolas realizam alfabetização e 82 fazem parte do programa Pacto pela Alfabetização. Segundo Luana Vieira, que faz parte da Diretoria de Apoio Pedagógico da Secretaria da Educação, mesmo com os desafios enfrentados em sala de aula pelo período de pós-pandemia, os resultados são animadores e devem ser comemorados.

"Neste ano, quase 50% dos estudantes do 1° ano foram alfabetizados, o que nos mostra a perspectiva de que praticamente 100% deles vão estar lendo e escrevendo plenamente até o final do 2° ano. Isso mostra que o Pacto é necessário para que a rede de ensino de Canoas continue progredindo e se torne referência na alfabetização", afirmou.

A secretária de Educação, Beth Colombo, complementa que o comprometimento de toda a rede e comunidade familiar é a base forte e necessária para que Canoas suba o índice ainda mais. "Encerramos 2022 com essa boa notícia, de que o nível de alfabetização atingiu quase 50%. Quando analisamos todo o contexto que os nossos alunos estão inseridos, o cenário pós-pandemia e as vulnerabilidades sociais, temos, sim, motivos para comemorar as pequenas e grandes conquistas. Nossos profissionais da educação são incansáveis e não medem esforços para oferecer o melhor de si aos nossos pequenos. Esse resultado nos deixa ainda mais motivados para iniciar 2023 com a esperança de que chegaremos aos 100% de alfabetização", disse.