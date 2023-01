A Prefeitura de Santa Maria publicou edital para a escolha da empresa que será responsável pela complementação da obra da Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Residencial Lopes, no bairro Pinheiro Machado, na Região Oeste da cidade. O processo licitatório ocorre pelo regime de menor preço, com fornecimento de material e mão de obra. A Secretaria de Educação (Smed) é a responsável pela licitação.

Essa é uma das obras do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), com recursos do governo federal e cuja espera já durava uma década para sair do papel. "Com a licitação encerra-se um ciclo de muito trabalho e determinação em fazer com que aquelas obras saíssem do papel, para cumprir efetivamente o seu papel na sociedade em proporcionar o desenvolvimento infantil em sua plenitude. Encerrado o ciclo das licitações, entra-se no ciclo virtuoso de buscar todas as condições para o seu pleno funcionamento. O sentimento é o de dever cumprido, nutrido pela satisfação em proporcionar mais um lugar de acolhida, cuidado e educação para quem mais precisa", destaca a secretária de Educação, Lúcia Madruga.

O investimento previsto para a escola é de R$ 4.6 milhões. Pelo documento, o prazo da obra é de até 180 dias a partir do começo dos trabalhos.